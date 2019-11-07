devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yine geleceğe dair önemli bilgiler verdi. 106.4 milyar dolar servete sahip olan Gates, "Eğer bugün okuyor olsam, öncelikli olaraküzerinde bir eğitim alırdım. Çünkü gelecek yapay zekada. Ayrıcaalanında da ihtisas yapanlar çok zengin olacak. Bir deönemini yine tekrarlamak istiyorum" dedi. Bill Gates, 24 yıl önce katıldığı bir televizyon programında internetin insanlara neler sunabileceğini anlatmıştı. İnternet sayesinde her işi görebileceğimizi söylemişti.