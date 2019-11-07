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’un kurucusu gençlere geleceğin işaretini verdi

'un kurucusu , yine geleceğe dair önemli bilgiler verdi. 106.4 milyar dolar servete sahip olan Gates, "Eğer bugün okuyor olsam, öncelikli olarak üzerinde bir eğitim alırdım. Çünkü gelecek yapay zekada. Ayrıca alanında da ihtisas yapanlar çok zengin olacak. Bir de biyolojik bilimlerin önemini yine tekrarlamak istiyorum" dedi. Bill Gates, 24 yıl önce katıldığı bir televizyon programında in insanlara neler sunabileceğini anlatmıştı. İnternet sayesinde her işi görebileceğimizi söylemişti.



Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yine geleceğe dair önemli bilgiler verdi. 106.4 milyar dolar servete sahip olan Gates, "Eğer bugün okuyor olsam, öncelikli olarak yapay zeka üzerinde bir eğitim alırdım. Çünkü gelecek yapay zekada. Ayrıca enerji alanında da ihtisas yapanlar çok zengin olacak. Bir de biyolojik bilimlerin önemini yine tekrarlamak istiyorum" dedi. Bill Gates, 24 yıl önce katıldığı bir televizyon programında internetin insanlara neler sunabileceğini anlatmıştı. İnternet sayesinde her işi görebileceğimizi söylemişti.

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