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  • 08.11.2019 01:29
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 01:29

'ta gösterilerine müdahale sırasında 3 kişi öldürüldü

'ın Basra vilayetindeki gösterilerine müdahale sırasında çıkan olaylarda 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde, 254 kişinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin yaralandığını duyurmuştu.

Irak'ta ölü sayısı artıyor

'ın Basra vilayetindeki gösterilerine müdahale sırasında çıkan olaylarda 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Basra vilayetinde bilgi veren bir sağlık görevlisi, ölü ve yaralıların, güvenlik güçlerince vurulduğunu söyledi.

Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin, vilayet binası önündeki protestocuları dağıtmak için aşırı güç ve gerçek mermi kullandığını dile getirdi.

IRAK'TAKİ KANLI GÖSTERİLER
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde, 254 kişinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin yaralandığını duyurmuştu.


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