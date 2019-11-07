Amerikan uçak üreticisi Boeing'in eski mühendisi John Barnett, 787 Dreamliner tipi yolcu uçaklarının acil durum oksijen sistemlerinde yolcu güvenliğine tehdit oluşturacak kusurlar bulunduğunu iddia etti. Boeing'de 32 yıl görev yapan Barnett, yaptığı kalite kontrol testlerinde acil durum oksijen sistemlerinin yüzde 25'inin doğru çalışmadığını, oksijen maskelerinin de doğru zamanda çıkmadığını tespit ettiğini belirtti. "787'de büyük bir sorun çıkmasının an meselesi olduğunu düşünüyorum. Umarım yanılırım" diye konuştu.
- Dünya
- 07.11.2019
- Gazete
Boeing’de panik! Şimdi de oksijen krizi...
Amerikan uçak üreticisi Boeing'in eski mühendisi John Barnett, 787 Dreamliner tipi yolcu uçaklarının acil durum oksijen sistemlerinde yolcu güvenliğine tehdit oluşturacak kusurlar bulunduğunu iddia etti.
- Prens Selman ile aşk mı yaşıyorlar? Lindsay Lohan'ın babası açıkladı
- Dünya bu sorunun yanıtını arıyor! Bağdadi'nin yakalanan eşi kim?
- Hollanda’da uçak kaçırma girişimi!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.