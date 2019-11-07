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’de panik! Şimdi de oksijen krizi...

Amerikan uçak üreticisi 'in eski mühendisi , tipi yolcu uçaklarının acil durum oksijen sistemlerinde yolcu güvenliğine tehdit oluşturacak kusurlar bulunduğunu iddia etti.

Boeing’de panik!
Amerikan uçak üreticisi Boeing'in eski mühendisi John Barnett, 787 Dreamliner tipi yolcu uçaklarının acil durum oksijen sistemlerinde yolcu güvenliğine tehdit oluşturacak kusurlar bulunduğunu iddia etti. 'de 32 yıl görev yapan Barnett, yaptığı kalite kontrol testlerinde acil durum oksijen sistemlerinin yüzde 25'inin doğru çalışmadığını, oksijen maskelerinin de doğru zamanda çıkmadığını tespit ettiğini belirtti. "787'de büyük bir sorun çıkmasının an meselesi olduğunu düşünüyorum. Umarım yanılırım" diye konuştu.

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