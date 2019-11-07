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  • 07.11.2019 22:13
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 22:13

ABD'den elebaşıları hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül

'nin önde gelen isimlerinden Sa'ad bin Atıf al-Avlaki ile İbrahim Ahmed Mahmud el-Kusi, Bakanlığının "Adalet için ödül" programına eklendi.

ABD açıkladı! O bilgiyi getirene 10 milyon dolar

Bakanlığı, terör örgütünün bazı yöneticilerinin yer tespitine yardımcı olacak bilgi karşılığında toplam 10 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

Bakanlık, El Kaide'nin önde gelen isimlerinden Sa'ad bin Atıf al-Avlaki ile İbrahim Ahmed Mahmud el-Kusi'nin yerlerinin belirlenmesi için teklif edilen ödüle ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Avlaki'nin, Yemen'deki sözde Şebve emiri olduğu ve ABD'ye karşı açıktan saldırı düzenlenmesi çağrısında bulunduğu belirtilirken, Kusi'nin ise Arap Yarımadası'ndaki El Kaide yönetiminin önde gelen bir üyesi olduğu ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında bu isimler hakkında bilgi vereceklere, yetkililere elektronik posta veya telefonla ulaşmaları çağrısında bulunulurken, Avlaki için 6 milyon dolar, Kusi içinse 4 milyon dolar ödül verileceği kaydedildi.

Terör örgütü yöneticilerinin yakalanmasına yönelik bilgi paylaşımı için taahhüt edilen para ödülü, ABD Dışişleri Bakanlığının "Adalet için ödül" programı kapsamında verilecek.


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