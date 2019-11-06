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  • 07.11.2019 07:46
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 07:48

terörden arındırdı! 30 bin kişi ve Rasulayn'a geri döndü

’nin düzenlediği operasyon ile terörden arındırılan Fırat’ın doğusuna geri dönüşler de sürüyor. Bu kapsamda Türkiye'den 30 bin nın, terör örgütü / işgalinden kurtarılan ve Rasulayn'a dönüş yaptığı öğrenildi.

Türkiye terörden arındırdı! 30 bin kişi geri döndü

Harekât sırasında teröristlerin saldırısına uğramamak için daha güvenli gördükleri yerlere göç edenler de geçtiğimiz günlerde evlerine dönmüş, bu sayı 30 bini aşmıştı. Şimdi, yıllardır 'de barınan ve Rasulayn sakinlerinin de geri dönüş süreci başlamış oldu. lardan 30 bini bölgeye dönerken önümüzdeki günlerde bu sayının 100 bini aşması bekleniyor. Terör örgütü ise Harekât alanının Suriyelilerin kitlesel dönüşlerine umut olmasını engellemek için her yolu deniyor. Bölge neredeyse her gün bombalı saldırılarla sarsılıyor.

TERÖR ÖRÜGÜTÜ BOMBALI ARAÇ EYLEMLERİNİ DEVREYE SOKTU
Gelişmeleri değerlendiren Suriye Geçici Hükümet Başkanı , "Terör örgütü dönüşlerin önüne geçmek için bombalı araç eylemlerini devreye soktu. Bölgenin güvensiz olduğunu ve sivillerin bölgeye dönmesini engellemek için terör saldırılarına başladı. Orada bir güven ortamı olmadığı algısı yaymak için saldırılar düzenliyorlar. Oysa ki bölgenin güvenliği TSK ve SMO tarafından sağlanmaktadır. Her geçen gün bölgenin daha güvenli hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor" dedi.

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