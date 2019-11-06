Kuzey Suriye'de Türkiye tarafından desteklenen muhalif oluşum "Suriye Milli Ordusu" güçleriyle ABD tarafından desteklenen terör örgütü YPG/PKK'lılar arasında devam eden çatışmalarda YPG'ye ait ABD'nin tedarik ettiği Humvee'nin görüntüleri dikkat çekti.

Terör örgütü YPG/PKK'nın propaganda aracı ANHA haber ajansı tarafından servis edilen görüntülerde ABD menşeli Humvee tipi zırhlı aracın üzerine monte edilmiş füze rampası açıkça görülüyor.

107 mm'lik füzelerin ateşlendiği düşünülen rampanın 4 namlusu bulunuyor. El yapımı olduğu değerlendirilen füzeler Kuzey Suriye'de ABD destekli YPG unsurları tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Öte yandan sadece zırhlı Humvee'ler değil, YPG'lilerin kamyonetlerin arkasına da aynı tip füzeleri ateşlemek için rampa monte ettikleri görüntüler servis ediliyor.

YPG medya kaynakları tarafından servis edilen fotoğrafta kamyonetin kasasına monte edilmiş füze rampasına atış için başka füzelerin hazırlandığı görülüyor.