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  • 07.11.2019 07:39
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 07:43

İşte 'nin gerçek yüzü! 'li teröristler Amerikan zırhlısını 'füze rampası' yaptı!

'li teröristlerin 'de devam eden larda 'nin tedariği Humvee tipi zırhlı aracı füze rampası olarak kullandığı görüntüler ortaya çıktı.

İşte ABD'nin gerçek yüzü!

'de tarafından desteklenen muhalif oluşum "Suriye Milli Ordusu" güçleriyle tarafından desteklenen terör örgütü /'lılar arasında devam eden larda YPG'ye ait ABD'nin tedarik ettiği Humvee'nin görüntüleri dikkat çekti.

Terör örgütü YPG/PKK'nın propaganda aracı ANHA haber ajansı tarafından servis edilen görüntülerde ABD menşeli Humvee tipi zırhlı aracın üzerine monte edilmiş füze rampası açıkça görülüyor.

107 mm'lik füzelerin ateşlendiği düşünülen rampanın 4 namlusu bulunuyor. El yapımı olduğu değerlendirilen füzeler Kuzey Suriye'de ABD destekli YPG unsurları tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Öte yandan sadece zırhlı Humvee'ler değil, YPG'lilerin kamyonetlerin arkasına da aynı tip füzeleri ateşlemek için rampa monte ettikleri görüntüler servis ediliyor.

YPG medya kaynakları tarafından servis edilen fotoğrafta kamyonetin kasasına monte edilmiş füze rampasına atış için başka füzelerin hazırlandığı görülüyor.

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