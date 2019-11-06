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  • 07.11.2019 00:43
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 00:43

li bakan yardımcısı Hotovely'den skandal açıklama: YPG'ye her türlü yardıma hazırız

Terör devleti 'in , Türkiye'yi kınayıp terör örgütü YPG'ye insani yardım ulaştırdıklarını açıklayarak her türlü yardıma hazır olduklarını belirtti.

YPG'ye her türlü yardıma hazırız

, ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekmesine karşı olduklarını söyledi.

İsrail Meclisi'nde düzenlenen Suriye konulu özel oturumda konuşan Hotovely, ABD Başkanı 'ın Suriye'deki askerlerini çekme kararına dair "ABD'nin Suriye'den askerlerini çekmesine karşı olduğumuzu Washington yönetimine ilettik." dedi.

"Kürtlerin Suriye'nin kuzeyindeki egemenliğinin sona erme ihtimali İsrail için tehlikeli bir netice doğurur." diyen Hotovely, bunun da başta İran olmak üzere bölgedeki "olumsuz güçleri" güçlendireceğini savundu.

Hotovely, söz konusu oturumda ayrıca, "Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenlediği alanlarda bulunan Kürtlere farklı şekillerde yardım ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İsrail, Kürtlere yardım etmeye muktedirdir ve bunun meyvesini ileride alacağımızdan eminim." diyen Hotovely, ülkesinin ne tür insani yardımda bulunduğuna ilişkin detayları ise paylaşamayacağını belirtti.

YPG'YE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ
YPG'lilere insani yardım ulaştırmak için farklı sivil toplum örgütlerine yardım ettiklerini söyleyen Hotovely, "YPG'ye her türlü destek sağlamaya hazırız" dedi.

NETANYAHU YARDIMI ARTIRMAYA HAZIRIZ DEMİŞTİ
Daha önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu kınayarak, "İsrail, kahraman Kürt halkına insani yardımı artırmaya hazır" demişti

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