Irak’ta ölü sayısı: 254 Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu, 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde şu ana kadar 254 göstericinin öldüğünü, binlerce eylemcinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, ölü sayısının daha da artacağı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu, 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde şu ana kadar 254 göstericinin öldüğünü, binlerce eylemcinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, ölü sayısının daha da artacağı uyarısında bulundu. TÜM MANŞETLER