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Irak’ta ölü sayısı: 254

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu, 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde şu ana kadar 254 göstericinin öldüğünü, binlerce eylemcinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, ölü sayısının daha da artacağı uyarısında bulundu.

Irak’ta ölü sayısı: 254
Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu, 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde şu ana kadar 254 göstericinin öldüğünü, binlerce eylemcinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, ölü sayısının daha da artacağı uyarısında bulundu.

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