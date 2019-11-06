Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu, 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde şu ana kadar 254 göstericinin öldüğünü, binlerce eylemcinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, ölü sayısının daha da artacağı uyarısında bulundu.
- Dünya
- 06.11.2019
- Gazete
Irak’ta ölü sayısı: 254
Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu, 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde şu ana kadar 254 göstericinin öldüğünü, binlerce eylemcinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, ölü sayısının daha da artacağı uyarısında bulundu.
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