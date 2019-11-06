Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rus yazılımına sahip olmayan akıllı telefon ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını kabul etti. Tasarının yasalaşması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayı gerekiyor.
- Dünya
- 06.11.2019
- Gazete
Akıllı telefon yasaklanıyor
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rus yazılımına sahip olmayan akıllı telefon ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını kabul etti. Tasarının yasalaşması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayı gerekiyor.
- "Kuzeydeki son Osmanlı" vefat etti
- Rusya'da ATM hırsızları AVM'yi havaya uçurdu
- Acı bilanço! BM açıkladı: 254 protestocu öldü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.