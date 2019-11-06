Akıllı telefon yasaklanıyor Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rus yazılımına sahip olmayan akıllı telefon ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını kabul etti. Tasarının yasalaşması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayı gerekiyor.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rus yazılımına sahip olmayan akıllı telefon ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını kabul etti. Tasarının yasalaşması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayı gerekiyor. TÜM MANŞETLER