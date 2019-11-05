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  • 05.11.2019 19:30
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 19:32

'dan flaş ve bilgisayarlar hamlesi! Yasak geliyor...

'dan flaş bir hamle geldi. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rus yazılımına sahip olmayan ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını kabul etti. Tasarının yasalaşması için Rusya Devlet Başkanı 'in onayı gerekiyor.

Rusya o akıllı telefon ve bilgisayarları yasaklıyor

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da kabul edilen tasarıya göre, ülkede satılan tüm , bilgisayar ve akıllı televizyonların fabrika ayarı olarak Rus yazılımlarıyla çalışması gerekecek.

Yasanın hangi ürünleri kapsayacağı ve yazılımların söz konusu cihazlara yükleme sürecine dair detayların Rus hükümeti tarafından belirlenmesini öngören tasarıyla, yasaya uymayan şirketlere de ağır para cezalarının verilmesi planlanıyor.

VLADİMİR PUTİN'İN ONAYI GEREKİYOR
Duma Milletvekili Aleksey Kanayev, tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu adımın Rus bilişim şirketlerini daha rekabetçi hale getireceğini, tüketici haklarını da koruyacağını öne sürdü.

Tasarının yasalaşması için Federasyon Konseyi ve ardından Devlet Başkanı 'in onayı gerekiyor.

DÜNYA DEVİ ŞİRKETLER KARŞI ÇIKMIŞTI
Rusya'da satılan yabancı menşeli telefonlarda Rus yapımı arama motoru ve mesajlaşma uygulamalarının yer alması bir süre önce de gündeme gelmişti. Söz konusu girişime Yandex, Mail.ru gibi Rus teknoloji şirketleri destek verirken, , ve Huawei gibi şirketler karşı çıkmıştı.

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