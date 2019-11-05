Petrol nöbeti başladı

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye yıllardır silah ve para yardımı yapan Amerika, bölgedeki tek amacının petrol olduğunu bir kez daha gösterdi... ABD Başkanı Donald Trump'ın "Geri çekiliyoruz" talimatının ardından Irak'a yönelen Amerikan askerleri, bölgedeki üsleri kapattı ancak petrolü bırakamadı. Askerler, dünden itibaren Halep, Haseke ve Kamışlı'da petrol nöbetine başladı.
ABD'nin bölgedeki petrolden günde 30 milyon dolar kazandığı anlaşıldı. Güvenli Bölge konusunda Türkiye ile mutabakat yaparken petrol zengini Deyrizor'u isteyen Trump, bu bölge için de harekete geçti. 113. Tugay bölgesinde ve Sur beldesi yakınında iki yeni üs kurma çalışması başlattı.
ABD'nin bölgedeki petrolden günde 30 milyon dolar kazandığı anlaşıldı. Güvenli Bölge konusunda Türkiye ile mutabakat yaparken petrol zengini Deyrizor'u isteyen Trump, bu bölge için de harekete geçti. 113. Tugay bölgesinde ve Sur beldesi yakınında iki yeni üs kurma çalışması başlattı.
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