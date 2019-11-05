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  • 05.11.2019 11:39
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 11:39

da korkunç anlar! Raylara düşen adam ölümle burun buruna geldi

’nin Kaliforniya eyaletinde trenin istasyona yanaştığı sırada raylara düşen adam, istasyon görevlisi tarafından son anda kurtarıldı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

'nin Kaliforniya eyaletindeki Oakland kentinde bulunan BART 'nda, trenin istasyona yanaştığı sırada raylara düşen adam, istasyon görevlisi John O'Connor (24) tarafından son anda kurtarıldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, adamın raylara doğru yürüdüğü ve düştüğü, O'Connor'ın ise kolundan tuttuğu adamı son anda platforma geri çektiği görülüyor.

ABD medyasına konuşan O'Connor, "Onu orada gördüğümde başaramayacağını düşündüm. Çünkü raylara indiğinizde platforma geri çıkmak kolay değildir. Neyse ki o an oradaydım" dedi. Öte yandan, ABD medyası tarafından 'kahraman' ilan edilen O'Connor, bunun ona garip hissettirdiğini, polis ve itfaiye çalışanlarının her gün bu şekilde hayat kurtardığını ancak yeterli takdir almadıklarını söyledi.

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