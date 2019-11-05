ABD merkezli fast food zinciri McDonald's'ın yönetiminde beklenmedik bir değişiklik oldu. Acil toplanan McDonald's yönetim kurulu, 2015'ten bu yana şirketin CEO'su olan Steve Easterbrook'u, şirket prensiplerini çiğneyerek kötü kararlar verdiği ve bir çalışanla ilişkiye girdiği gerekçesiyle görevden aldı. Geçen yıl da Intel'in patronu Brian Krzanich benzer nedenle görevden el çektirilmişti.
- Dünya
- 05.11.2019
- Gazete
McDonald's'ın CEO'su Steve Easterbrook kovuldu
ABD merkezli fast food zinciri McDonald's'ın yönetiminde beklenmedik bir değişiklik oldu. Acil toplanan McDonald's yönetim kurulu, 2015'ten bu yana şirketin CEO'su olan Steve Easterbrook'u, şirket prensiplerini çiğneyerek kötü kararlar verdiği ve bir çalışanla ilişkiye girdiği gerekçesiyle görevden aldı. Geçen yıl da Intel'in patronu Brian Krzanich benzer nedenle görevden el çektirilmişti.
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