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's'ın 'su kovuldu

merkezli fast food zinciri 's'ın yönetiminde beklenmedik bir değişiklik oldu. Acil toplanan McDonald's yönetim kurulu, 2015'ten bu yana şirketin 'su olan 'u, şirket prensiplerini çiğneyerek kötü kararlar verdiği ve bir çalışanla ilişkiye girdiği gerekçesiyle görevden aldı. Geçen yıl da Intel'in patronu benzer nedenle görevden el çektirilmişti.

McDonald's'ın CEO'su kovuldu
ABD merkezli fast food zinciri McDonald's'ın yönetiminde beklenmedik bir değişiklik oldu. Acil toplanan 's yönetim kurulu, 2015'ten bu yana şirketin 'su olan Steve Easterbrook'u, şirket prensiplerini çiğneyerek kötü kararlar verdiği ve bir çalışanla ilişkiye girdiği gerekçesiyle görevden aldı. Geçen yıl da Intel'in patronu Brian Krzanich benzer nedenle görevden el çektirilmişti.

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