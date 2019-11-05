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  • 06.11.2019 06:46
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 06:46

Hafter güçlerinden 'ta hava saldırısı: 3 ölü

'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (), emekli General liderliğindeki güçlere ait uçakların, başkent 'ta düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldüğünü duyurdu.

Hafter güçlerinden Trablus'ta hava saldırısı!

sözcüsü Fevzi Uneyyis, 'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu'nun Facebook sayfasında yer alan açıklamasında, Hafter güçlerine ait uçakların, 'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Hafter güçlerinden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab adıyla karşı operasyon başlatmıştı.

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