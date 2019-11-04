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  • 04.11.2019 23:56
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 23:57

’dan 'e karşı Rus yapımı !

- geriliminin ardından Rusya tarafında Kırım’a yerleştirilen savunma sistemlerine karşı Ukrayna’nın geliştirmeye başladığı Rus yapımı savunma sistemleri üzerinde uygulanan testi başarı ile tamamladı.



modernize edilen Rus yapımı hava savunma sistemlerinin son testlerine geçiş yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'nın Herson Bölgesi'nde bulunan Yagorlyk askeri tatbikat bölgesinden fırlatılan S-125 hava savunma sistemlerinin roketi yine Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait olan ve ordunun envanterinden çıkartılan Zolotonosha isimli gemiyi isabetli şekilde vurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı yapılan atış testinin görüntülerini basına servis ederken füze testinin hedefi başarıyla vurduğunu ve geminin vurulmadan sonra sulara gömüldüğü ifade etti. Açıklamada 2 atışla vurularak batırılan geminin 83 metre uzunluğunda 13,6 metre genişliğinde ve 742 ton yük taşıma kapasitesinin bulunduğu belirtildi.



Ukrayna tarafından geliştirilen S-125 hava savunma sisteminin ise Pechora roket sistemleri ile geliştirildiği ifade edildi. Pechora roketleri azami 20 metre maksimum 20 kilometredeki hedefleri vurabilme 14 bin metre irtifaya ulaşabiliyor.



Geçtiğimiz yıl Aralık ayında 'nın Kırım'a yerleştirilmesinin ardından Ukrayna ordusunun envanterinde bulunan ve 2014 yılı öncesi Rusya'dan satın alınan S-125 orta menzilli hava savunma sistemi modernize edilerek geliştirilmiş, Rusya'nın S-400 hamlesinin ardından Ukrayna bu füze sistemlerinin testlerine başlamıştı.

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