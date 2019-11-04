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  • 04.11.2019 16:09
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 16:10

Son dakika: MSB: 'ye müdahale sırasında 1 asker şehit oldu

Son dakika... , Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, El Yapımı Patlayıcıya () müdahale sırasında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden acı haber

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, 4 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP'ye müdahale esnasında kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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