Dev hava yolu şirketi satılıyor!

IAG'den yapılan açıklamada, Air Europa'nın 1,1 milyar dolar karşılığında Globalia şirketinden satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
IAG, halihazırda İspanya'nın eski ulusal hava yolu şirketi Iberia ve indirimli hava yolu işletmecisi Vueling'i bünyesinde bulunduruyor.
IAG Üst Yöneticisi Willie Walsh, konuya ilişkin değerlendirmesinde, satın alma sonrası IAG'nin Avrupa ve Latin Amerika piyasasındaki lider pozisyonunun güçleneceğini belirtti.
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