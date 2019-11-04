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  • 04.11.2019 15:16
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 15:16

Dev hava yolu şirketi satılıyor!

İngiliz hava yolu şirketi ’in en büyük ortağı , 'yı 1,1 milyar dolar karşılığında satın almak konusunda anlaştığını bildirdi.

Dev hava yolu şirketi satılıyor!

'den yapılan açıklamada, 'nın 1,1 milyar dolar karşılığında Globalia şirketinden satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

IAG, halihazırda 'nın eski ulusal hava yolu şirketi Iberia ve indirimli hava yolu işletmecisi Vueling'i bünyesinde bulunduruyor.

IAG Üst Yöneticisi Willie Walsh, konuya ilişkin değerlendirmesinde, satın alma sonrası IAG'nin Avrupa ve piyasasındaki lider pozisyonunun güçleneceğini belirtti.

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