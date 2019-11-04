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  • 05.11.2019 00:36
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 00:36

avukatından Temsilciler Meclisi'nin ifade çağrısına ret

Avukatı John Eisenberg, ABD Başkanı 'a yönelik azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi'nin kendisine gönderdiği ifade çağrısını reddetti. Eisenberg'in bu kararı Trump ve Adalet Bakanlığı'nın talimatı üzerine aldığı belirtildi.

Beyaz Saray'dan Temsilciler Meclisi'nin çağrısına ret!

Avukatı John Eisenberg, ABD Başkanı 'a yönelik azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisinin kendisine gönderdiği ifade çağrısını reddetti.

Avukat Eisenberg'in Avukatı William Burck'un yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Adalet Bakanlığının Eisenberg'e Temsilciler Meclisindeki kapalı oturumda ifade vermemesi yönünde talimatta bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu şartlar altında, Sayın Eisenberg'in müvekkili ve işvereni ABD Başkanı Trump'ın talimatlarını dinleme yönündeki hukuki ve etik zorunluluklarını yerine getirmekten başka seçeneği kalmamıştır. Bu çerçevede Eisenberg, şu anda ifade vermeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Eisenberg'i azil soruşturması kapsamında bugün düzenlenecek kapalı oturumda ifade vermeye çağırmıştı.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI
ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'e, temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak Trump'ın telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

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