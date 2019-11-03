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Korkutan rapor

İngiltere'de genç yaşta intihar oranının son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktığı açıklandı. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS), 2018'de gerçekleşen intihar vakalarına ilişkin yayımladığı raporda, ülkede geçen yıl 6 bin 507 kişinin intihar ettiği belirtilerek, bu sayının önceki yıla oranla yüzde 12 arttığı ifade edildi.

Korkutan rapor
İngiltere'de genç yaşta intihar oranının son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktığı açıklandı. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS), 2018'de gerçekleşen intihar vakalarına ilişkin yayımladığı raporda, ülkede geçen yıl 6 bin 507 kişinin intihar ettiği belirtilerek, bu sayının önceki yıla oranla yüzde 12 arttığı ifade edildi.

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