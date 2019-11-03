Korkutan rapor

İngiltere'de genç yaşta intihar oranının son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktığı açıklandı. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS), 2018'de gerçekleşen intihar vakalarına ilişkin yayımladığı raporda, ülkede geçen yıl 6 bin 507 kişinin intihar ettiği belirtilerek, bu sayının önceki yıla oranla yüzde 12 arttığı ifade edildi.
- Dünya
- 03.11.2019
- Gazete
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