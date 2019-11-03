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'da 74 kişinin hayatını kaybettiği tren ıyla ilgili görgü tanığı ifadelerinde, trenin ardından yaklaşık 20 dakika boyunca durmadığı belirtildi. Patlama ve yangının diğer vagonlara hızlı şekilde sıçraması ile ilgili hazırlanan soruşturma raporunun 'a kadar tamamlanacağını söyleyen yetkililer, " cezalandırılacak. Ancak bu uzun yıllar unutulmaz" dedi.

20 dakika durmamış
Pakistan'da 74 kişinin hayatını kaybettiği tren ıyla ilgili görgü tanığı ifadelerinde, trenin ardından yaklaşık 20 dakika boyunca durmadığı belirtildi. Patlama ve yangının diğer vagonlara hızlı şekilde sıçraması ile ilgili hazırlanan soruşturma raporunun 'a kadar tamamlanacağını söyleyen yetkililer, " cezalandırılacak. Ancak bu uzun yıllar unutulmaz" dedi.

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