20 dakika durmamış

Pakistan'da 74 kişinin hayatını kaybettiği tren yangınıyla ilgili görgü tanığı ifadelerinde, trenin patlama ve yangının ardından yaklaşık 20 dakika boyunca durmadığı belirtildi. Patlama ve yangının diğer vagonlara hızlı şekilde sıçraması ile ilgili hazırlanan soruşturma raporunun 20 Kasım'a kadar tamamlanacağını söyleyen yetkililer, "Suçlular cezalandırılacak. Ancak bu büyük acı uzun yıllar unutulmaz" dedi.
- Dünya
- 03.11.2019
- Gazete
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