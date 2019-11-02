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  • 02.11.2019 12:53
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 12:53

Son dakika: Tahar'da : 9 çocuk öldü

Son dakika haberi... 'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Darkad ilçesinde meydana gelen da 9 çocuğun öldüğü bildirildi. 'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Afganistan'da patlama: Çok sayıda ölü var

Emniyet yetkilileri, Darkad'ın Tahiri köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, okul öğrencilerinin bölgeden geçtiği sırada patladığını açıkladı.

da 9 çocuğun yaşamını yitirdiği, bir çocuğun da yaralandığı belirtildi.

Yetkililer, bombanın, bölgeye tarafından yerleştirildiğini öne sürdü.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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