New York doğumlu Trump, New York'taki Trump Tower'da yaşamasına rağmen Beyaz Saray dışındaki zamanının çoğunu Florida'daki evinde geçiriyordu.





'ÖLSEM MELANIA AĞLAMAZ'

ABD Başkanı Trump, salı günü Cumhuriyetçi Parti için düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmasında, eğer bir suikast girişiminde vurulursa, eşi Melania Trump'ın arkasından ağlamayacağını iddia etti. Trump, Temsilciler Meclisi Azınlık Denetçisi Steve Scalise'in birkaç yıl önce vurulmasından söz ederken, "Scalise'in eşi gözleri düşecekmiş gibi ağlıyordu. Herkesin eşi böyle tepki vermez, benimkinin vermeyeceğini biliyorum" dedi.

