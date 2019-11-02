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  • 02.11.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 09:37

’a "küsen" Başkanı Florida’ya taşındı

Başkanı Trump, Demokrat Partili vali ve belediye başkanını kastederek “Milyonlarca dolar vergi ödüyorum ama lu siyasetçiler çok kötü davrandılar” diyerek daimi ikametini New York’tan Florida eyaletine taşıyacağını açıkladı.

New York’a küstü Florida’ya taşındı

doğumlu Trump, New York'taki Trump Tower'da yaşamasına rağmen dışındaki zamanının çoğunu Florida'daki evinde geçiriyordu.

'ÖLSEM MELANIA AĞLAMAZ'
Başkanı Trump, salı günü Cumhuriyetçi Parti için düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmasında, eğer bir suikast girişiminde vurulursa, eşi Melania Trump'ın arkasından ağlamayacağını iddia etti. Trump, Temsilciler Meclisi Azınlık Denetçisi Steve Scalise'in birkaç yıl önce vurulmasından söz ederken, "Scalise'in eşi gözleri düşecekmiş gibi ağlıyordu. Herkesin eşi böyle tepki vermez, benimkinin vermeyeceğini biliyorum" dedi.

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