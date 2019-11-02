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  • 02.11.2019 16:07
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 16:11

liler 'nu 102. yılında etti

liler, toprakları üzerinde devletinin kurulmasına yol açan 'nu 102. yılında etti. Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi () Merkezi Komite Üyesi Mahmud Halef, protesto sırasında yaptığı konuşmada, Balfour Deklarasyonu'nu yayımladığı için "Filistin halkının haklarının zulmünden 'nin sorumlu olduğunu" ifade etti.

Gazze'de Balfour protestosu
liler, toprakları üzerinde devletinin kurulmasına yol açan 'nu 102. yılında etti.

Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi'nin çağrısıyla kentteki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) binasına yürüyen onlarca kişi, Balfour Deklarasyonu'na tepki gösterdikleri dövizler ile Filistin bayrakları taşıdı.



Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi () Merkezi Komite Üyesi Mahmud Halef, protesto sırasında yaptığı konuşmada, Balfour Deklarasyonu'nu yayımladığı için "Filistin halkının haklarının zulmünden İngiltere'nin sorumlu olduğunu" ifade etti.



Halef, 'nin, Filistin halkının hakları konusunda yaptığı tarihi hata nedeniyle özür dilemesi gerektiğini söyledi.

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