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  • 02.11.2019 18:05
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 18:05

'te 4,8 büyüklüğünde

'in orta kesiminde 4,8 büyüklüğünde meydana geldi. Başkent Saraybosna ve Banja Luka şehirlerinde de hissedilen sarsıntıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

O ülkede korkutan deprem!

'in orta kesiminde 4,8 büyüklüğünde meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) yapılan açıklamada, merkez üssü Travnik şehrine bağlı Turbe bölgesi olan 4,8 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.


Başkent Saraybosna ve Banja Luka şehirlerinde de hissedilen sarsıntıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


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