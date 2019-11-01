Trump’ın azil süreci başladı

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump için azil sürecini başlatan tasarıyı kabul etti. Tasarı, meclis üyelerinin 196 "hayır" oyuna karşı 232 "evet" oyu ile meclisten geçti. Trump, karara ilişkin yaptığı ilk açıklamada "ABD tarihindeki en büyük cadı avı" dedi. Trump'ın, Ukrayna lideri Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturmasını istediği iddia edilmişti. Bu iddia üzerine azil soruşturması başlamıştı.
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