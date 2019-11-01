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Trump’ın azil süreci başladı

, Başkan Trump için azil sürecini başlatan tasarıyı kabul etti. Tasarı, meclis üyelerinin 196 "hayır" oyuna karşı 232 "evet" oyu ile meclisten geçti.

ABD , Başkan Trump için azil sürecini başlatan tasarıyı kabul etti. Tasarı, meclis üyelerinin 196 "hayır" oyuna karşı 232 "evet" oyu ile meclisten geçti. Trump, karara ilişkin yaptığı ilk açıklamada " tarihindeki en büyük cadı avı" dedi. Trump'ın, lideri Zelenskiy'e, rakibi ve ailesini soruşturmasını istediği iddia edilmişti. Bu iddia üzerine azil soruşturması başlamıştı.

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