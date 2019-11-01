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  • 01.11.2019 17:52
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 17:59

Resulayn'da yakalanan 18 rejim askeri 'ya böyle teslim edildi

'nin kuzeyinde Resulayn'da arama-tarama faaliyetleri yaparken 18 Suriye Rejimi askerini ele geçirmişti. 'nın 'de Resulayn'da ele geçirdiği 18 Suriye rejim askerinin 'ya iade edildiği görüntüler yayınlandı.

'nin kuzeyinde Resulayn'da arama-tarama faaliyetleri yaparken 18 Suriye Rejimi askerini ele geçirmişti.

ESAD ASKERLERİNİN RUSYA'YA VERİLME GÖRÜNTÜSÜ
Bu askerler, 'ya teslim edildi. . da konuya ilişkin; "29 Ekim tarihinde Resulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi." açıklamasını yaptı.

Esad'ın 18 askerinin Rusya'ya teslim edildiği görüntüler yayınlandı.


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