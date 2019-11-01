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Fransız elçi Dışişleri’nde

'nın , Fransa'nın 'nı kınaması nedeniyle 'na çağrıldı. 'e, 'nun skandal kararına karşı 'nin tepkisi iletildi.

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