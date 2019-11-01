Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Fries, Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı'nı kınaması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi Fries'e, Fransız Parlamentosu'nun skandal kararına karşı Türkiye'nin tepkisi iletildi.
- Dünya
- 01.11.2019
- Gazete
Fransız elçi Dışişleri’nde
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Fries, Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı'nı kınaması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi Fries'e, Fransız Parlamentosu'nun skandal kararına karşı Türkiye'nin tepkisi iletildi.
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