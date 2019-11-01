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Abdülmehdi istifa etti

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar bitmedi. Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakan Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini bildirdi. Salih, yeni yasa kabul edilirse erken seçime onay verecek.

Abdülmehdi istifa etti
Irak'ta hükümet karşıtı protestolar bitmedi. Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakan Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini bildirdi. Salih, yeni yasa kabul edilirse erken seçime onay verecek.

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