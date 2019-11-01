Irak'ta hükümet karşıtı protestolar bitmedi. Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakan Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini bildirdi. Salih, yeni yasa kabul edilirse erken seçime onay verecek.
- Dünya
- 01.11.2019
- Gazete
Abdülmehdi istifa etti
Irak'ta hükümet karşıtı protestolar bitmedi. Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakan Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini bildirdi. Salih, yeni yasa kabul edilirse erken seçime onay verecek.
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