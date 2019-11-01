Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu, bazı unsurlarını bölgeye yeniden soktu. 8 zırhlı araçta 30 kadar asker, Kamışlı'dan Tel Baydar üssüne geldi. Tel Baydar'dan araçlarıyla hareket eden ABD askerleri, konvoylarındaki boş tırlarla, Tel Temır ve ardından Ayn İsa ilçesine oradan da Sırrin beldesine ulaşarak bekleyişe geçti.
- Dünya
- 01.11.2019
- Gazete
ABD Sırrin’e asker gönderdi
Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu, bazı unsurlarını bölgeye yeniden soktu. 8 zırhlı araçta 30 kadar asker, Kamışlı'dan Tel Baydar üssüne geldi. Tel Baydar'dan araçlarıyla hareket eden ABD askerleri, konvoylarındaki boş tırlarla, Tel Temır ve ardından Ayn İsa ilçesine oradan da Sırrin beldesine ulaşarak bekleyişe geçti.
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