Bugünkü
Takvim

’e asker gönderdi

'nin kuzeyinden çekilen su, bazı unsurlarını bölgeye yeniden soktu. 8 zırhlı araçta 30 kadar asker, Kamışlı'dan üssüne geldi. Tel Baydar'dan araçlarıyla hareket eden ABD askerleri, konvoylarındaki boş tırlarla, Tel Temır ve ardından Ayn İsa ilçesine oradan da beldesine ulaşarak bekleyişe geçti.

ABD SIRRIN’E asker gönderdi
Suriye'nin kuzeyinden çekilen su, bazı unsurlarını bölgeye yeniden soktu. 8 zırhlı araçta 30 kadar asker, Kamışlı'dan üssüne geldi. Tel Baydar'dan araçlarıyla hareket eden ABD askerleri, konvoylarındaki boş tırlarla, Tel Temır ve ardından Ayn İsa ilçesine oradan da beldesine ulaşarak bekleyişe geçti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriABD Sırrin’e asker gönderdi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri