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  • 02.11.2019 03:25
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 03:25

ABD Başkanı Donald Trump: Başkan Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var

ABD Başkanı Donald Trump, Mississippi eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, "Cumhurbaşkanı ile iyi ilişkilerimiz var" dedi.

Trump: Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var

ABD Başkanı , Mississippi eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da yapılması planlanan Beyaz Saray ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var. (ABD ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptığı anlaşma) Ateşkes çok iyi uygulandı." açıklamasında bulundu.

Trump, Suriye'deki ABD askerlerinin evlerine dönmesini istediğini vurgulayarak, "(Türkiye-Suriye sınırı) Sınırı başkaları kontrol etsin. Biz petrolü güvence altına aldık. Petrolü seviyorum. Kürtler (YPG/PKK) ile çalışıyoruz. Türkiye ile çalıyoruz. Birçok ülke ile çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kendisi hakkında açılan azil soruşturmasını da "düzmece" olarak nitelendiren Trump, "Yanlış hiçbir şey yapmamış bir başkanı azledemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.


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