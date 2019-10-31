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  • 01.11.2019 07:12
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 07:16

Ruslar Bağdadi’nin öldüğüne inanmıyor: Görüntüler yeterli değil!

Rus terörle mücadele Alfa Grubu’nun Gonçarov, lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerinin yok edildiğini kanıtlamadığını, daha ciddi delillere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ruslar Bağdadi’nin öldüğüne inanmıyor: Görüntüler yeterli değil!

Eski terörle mücadele uzmanı , 'nin yayınladığı Bağdadi operasyon görüntülerinin yeterli olmadığını söyledi.

Alfa Grubu Uluslararası Gaziler Birliği Onursal Başkanı Sergey Gonçarov, Sputnik'e açıklamasında, "Videoda, özel timin evi çevrelediğini ardından patlamanın meydana geldiğini görüyoruz, bununla operasyon son buluyor. Ancak bu video, El Bağdadi'nin öldüğünün kanıtı açısından hiçbir şey eklemiyor. Tek gördüğümüz, bir yerlerde bir şeylerin olduğu" ifadelerini kullandı.

UZMANLAR DOĞRULAMALI
Gonçarov, "Cesedin gerçekten El Bağdadi'ye ait olduğunu uzmanlar doğrulamalı" diye ekledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini yayınlamıştı.

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