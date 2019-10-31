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  • 31.10.2019 17:38
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 17:54

Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul etti

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Berham Salihi, Başbakan Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini duyurdu. Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 250'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Komşuda flaş gelişme! İstifa etmeyi kabul etti

Cumhurbaşkanı Berham Salihi, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Salihi ayrıca, yeni seçim yasası kabul edildiği takdirde erken seçime onay vereceğini duyurdu.

Adil Abdülmehdi'nin siyasi partiler bir alternatif üzerinde anlaşmaya vardığı an istifa edeceği belirtildi. Abdülmehdi'nin bu kararı almasında, ülkede güç boşluğu istemesinden kaynaklandığı aktarıldı.

IRAK'DA ÖFKE BÜYÜK: 250 ÖLÜ
Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 250'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini belirtildi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

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