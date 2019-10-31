26 Türk sivil toplum kuruluşundan temsilcilerin bulunduğu platform, Karamanlılar Derneği lokalinde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, kelepçelenerek Duisburg karakola götürülen İrfan Ayaş'ın, saatlerce işkenceye maruz bırakıldığı belirtilerek polisler kınandı.

Platform adına konuşan Recep Kara, dini, dili ve ırkı ne olursa olsun bir insana polis karakolunda böyle bir işkence yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.





Kara, şiddet olaylarının, kurum içinde ırkçı ve paranoyak personel olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, "Bu saygın kurumun bu hasta ve ırkçı personelini temizlemesi toplum olarak ümidimiz ve beklentimizdir." dedi

Açıklamada, "Farklı kültür, millet ve inançların uyum ve huzur içinde yaşadığı Duisburg'da STK'ler ve kanaat önderleri olarak bu menfur polis şiddetini kınıyor ve protesto ediyoruz. Mağdur vatandaşımız başta olmak üzere her türlü insan hakları ihlallerine karşı, tam bir birlik ve bütünlük içerisinde organize olarak mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.





OLAY

Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan İrfan Ayaş'ın (41), karıştığı kavga sonrası polisler tarafından götürüldüğü karakolda darbedildiği öne sürülmüştü.

Hastanede tedavi altına alınan Ayaş'ın elmacık kemiği ile kolunun kırıldığı, başından yaralandığı ve vücudunda darbe izleri bulunduğu belirlenmişti.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise çıkan kavga sonucu olay yerine giden polise mukavemet gösteren Ayaş'ın gözaltına alınarak karakola götürüldüğü doğrulanırken, şiddet uygulandığı iddiası kabul edilmemişti.