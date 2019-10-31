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  • 01.11.2019 00:29
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 00:29

'de kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

'de kullanımının neden olduğu tahmin edilen akciğer hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye çıktı. Elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı düşünülen vaka sayısı bin 888'e çıktı.

ABD'de bilanço artıyor! Bin 888 kişi...

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamaya göre, kullanımından kaynaklandığı düşünülen vakaların sayısı bin 888'e çıktı.

Ülkede 24 eyalette elektronik sigaraların neden olduğu tahmin edilen akciğer hastalığından ölenlerin sayısı ise 34'ten 37'ye yükseldi.

İlk vakalar nisanda ortaya çıkmıştı.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa, elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine konulan maddelerin mi sebep olduğu ise henüz bilinmiyor.

Hastalıkla ilgili araştırmalar devam ediyor.

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