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  • 30.10.2019 15:49
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 15:53

Son dakika haberi: Savunma Bakanlığı ’ta bir askerin öldüğünü duyurdu

Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, 23 yaşındaki bir askerin 3 gün önce ’ta ‘çatışma harici bir olayda’ hayatını kaybettiği ve olayın araştırıldığı duyuruldu.

ABD, Irak’ta bir askerinin öldüğünü duyurdu

Bakanlığın yaptığı açıklamada, Montana eyaletinin Billings şehrinden gelen "Nathaneil G. Irish (23), Irak'ın Taji Kampı'nda gerçekleşen çatışma harici bir olayda 27 Ekim 2019'da öldü. Olay araştırılıyor" ifadeleri yer aldı.

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