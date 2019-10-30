Bakanlığın yaptığı açıklamada, Montana eyaletinin Billings şehrinden gelen "Nathaneil G. Irish (23), Irak'ın Taji Kampı'nda gerçekleşen çatışma harici bir olayda 27 Ekim 2019'da öldü. Olay araştırılıyor" ifadeleri yer aldı.
Son dakika haberi: ABD Savunma Bakanlığı Irak’ta bir askerin öldüğünü duyurdu
ABD Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, 23 yaşındaki bir askerin 3 gün önce Irak’ta ‘çatışma harici bir olayda’ hayatını kaybettiği ve olayın araştırıldığı duyuruldu.
- O ülkede korkutan deprem!
- Son sözleri ortaya çıktı! Ağza alınmayacak ifadeler
- ABD Medyasının gündemi Türkiye’nin İHA’ları
- Temsilciler Meclisi'nden skandal yaptırım kararı!
- Trump'ın öldürüldüğünü açıkladığı DEAŞ'lı belli oldu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.