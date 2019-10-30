İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası 12 Aralık'ta erken genel seçime gitme kararı aldı. Vekiller, seçim tasarısını 20'ye karşı 438 oyla kabul etti. Tasarı Lordlar Kamarasının ve Kraliçe 2. Elizabeth'in onayıyla yasalaşacak. İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası 12 Aralık'ta erken genel seçime gitme kararı aldı. Vekiller, seçim tasarısını 20'ye karşı 438 oyla kabul etti. Tasarı Lordlar Kamarasının ve Kraliçe 2. Elizabeth'in onayıyla yasalaşacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.