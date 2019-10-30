Bugünkü
Takvim

’de erken

İngiliz parlamentosunun alt kanadı 'ta erken genel e gitme kararı aldı. Vekiller, seçim tasarısını 20'ye karşı 438 oyla kabul etti. ve Kraliçe 2. Elizabeth'in onayıyla yasalaşacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya Haberleriİngiltere’de erken seçim
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri