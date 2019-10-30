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  • 30.10.2019 11:59
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 11:59

'da 40 gramlık takıyı yedi! Sahipleri dışkılamasını bekliyor

'ın Haryana eyaletinde bir 40 gramlık takıyı yedi. "Boğanın dışkısından altınları alacağımızı umuyoruz. Bu yüzden onu besliyoruz." diyen altın sahipleri, dışkıdan takıya ulaşamamaları halinde boğayı barınağa bırakacaklarını kaydetti.

Hindistan'da boğa 40 gramlık altın takıyı yedi

Yerel basına göre, Sirsa bölgesinde yaşayan Janakraj'ın eşi ve gelini takılarını bir kasenin içine koydu. Takılar, daha sonra, yanlışlıkla sebzelerin altında kalarak çöpe atıldı.

Janakraj, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamera görüntülerinin atılan çöpü bir nın yediğini gösterdiğini söyledi.

Daha sonra veteriner yardımıyla boğayı bulup evlerinin yakınındaki bir açık alana bağladıklarını anlatan Janakraj, hayvanı beslemeye başladıklarını aktardı.

"Boğanın dışkısından altınları alacağımızı umuyoruz. Bu yüzden onu besliyoruz." diyen Janakraj, dışkıdan takıya ulaşamamaları halinde boğayı barınağa bırakacaklarını kaydetti.

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