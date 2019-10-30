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  • 31.10.2019 00:13
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 00:13

Fransa i'nden ile ilgili skandal karar

Fransa i, 'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı 'nı kınayan karar tasarısını kabul etti.

Fransa'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal karar

'te 121 "evet" oyuyla kabul edilen sembolik karar tasarısında, kınandı. Tasarıya karşı çıkan milletvekili olmadı.

Tasarıda, 'nin kuzeyindeki çatışmalara derhal son verilmesi istendi.



"Fransa'nın SDG ismini kullanan terör örgütü YPG'ye sonsuz desteğini yinelediği" kaydedilen tasarıda, harekatın 'ın yeniden ortaya çıkma riski taşıdığı iddia edildi.

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