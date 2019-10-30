Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 30.10.2019 11:39
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 12:05

'ler 'nin elinde patladı! Fiyatları 25 milyon dolar birden düştü

'nin "Radara yakalanmıyor" diye pazarladığı, ancak Almanların radara yakalandığını tespit ettiği 'lerde fiyatlar 25 milyon dolar birden düştü.

F-35'ler ABD'nin elinde patladı!

Amerikalı uçak üreticisi ile arasında, 'lerle ilgili yeni bir anlaşma yapıldı.

Yapılan anlaşmaya göre uçakların fiyatları düştü.

25 MİLYON DOLAR İNDİRİM
Buna göre; F-35A modelinin fiyatı 2020 yılında 82.4 milyon dolar, 2021 yılında 79 milyon dolar ve 2022 yılında 77.9 milyon dolar olarak belirlendi.

Pentagon, bu yapılan indirimle alıcı ülkelerin teşvik edileceği ve daha fazla F-35 satacağı kanaatinde.


ALMANLAR F-35'İ YAKALADIKLARINI AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan ekim ayı başında Alman Hensdolt şirketi, F-35'i radarda gördüklerini ve 160 kilometre takip ettiklerini ifade etmişti.

Bu gelişme, uçağın pazarlanmasındaki en önemli etken olan "hayalet uçak" unvanına da gölge düşürmüştü.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
OSMANLI OSMANLI

DÜNYADA ABD KADAR YALAN SÖYLEYEN ,TEHDİT EDEN ,ÜLKELERİ SOYAN ,BİR DEVLET VARMIDIR ?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.10.2019 12:11
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriF-35'ler ABD'nin elinde patladı! Fiyatları 25 milyon dolar birden düştü
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri