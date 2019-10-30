Amerikalı uçak üreticisi Lockheed Martin ile Pentagon arasında, F-35'lerle ilgili yeni bir anlaşma yapıldı.

Yapılan anlaşmaya göre uçakların fiyatları düştü.

25 MİLYON DOLAR İNDİRİM

Buna göre; F-35A modelinin fiyatı 2020 yılında 82.4 milyon dolar, 2021 yılında 79 milyon dolar ve 2022 yılında 77.9 milyon dolar olarak belirlendi.

Pentagon, bu yapılan indirimle alıcı ülkelerin teşvik edileceği ve daha fazla F-35 satacağı kanaatinde.



ALMANLAR F-35'İ YAKALADIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan ekim ayı başında Alman Hensdolt şirketi, F-35'i radarda gördüklerini ve 160 kilometre takip ettiklerini ifade etmişti.

Bu gelişme, uçağın pazarlanmasındaki en önemli etken olan "hayalet uçak" unvanına da gölge düşürmüştü.