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  • 31.10.2019 00:35
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 00:35

'nin Büyükelçiliği yakınında füzeli saldırı

'ın başkenti 'ta korunaklı 'ye füzeli saldırı sonucu 1 Irak askeri öldü. Başkent Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde son 6 gündür düzenlenen lar sırasında ölenlerin sayısı 100'e ulaştı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınında füzeli saldırı

'nin Büyükelçiliği yakınlarına düzenlenen füzeli saldırıda 1 askeri öldü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın başkentinde hükümet binaları ve yabancı temsilciliklerin bulunduğu korunaklı 'de yer alan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 Irak askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Başkent Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde son 6 gündür düzenlenen protestolar sırasında ölenlerin sayısı 100'e ulaştı.

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