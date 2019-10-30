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  • 30.10.2019 19:00
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 19:00

'den 'ne çağrı

Avrupa Birliği () Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, kapsamında ilk kez bir araya gelecek rejim, muhalif ve sivil toplum temsilcilerine iyi niyetle çalışma ve tüm Suriye halkını kapsayan bir sonuca varma çağrısında bulundu.

AB'den Suriye Anayasa Komitesi'ne çağrı

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Mogherini, 'nin ilk kez toplanmasının 2015'ten bu yana uzun süredir beklenen "önemli" bir gelişme olduğunu belirtti.

Mogherini, "Şimdi Komitenin iyi niyetle ve ciddiyetle tüm Suriye halkının çıkarına olan bir sonuç için çalışması hayati önem taşıyor. Süreç, Suriyeliler tarafından yürütülmeli ve sahiplenilmelidir." ifadesini kullandı.

Suriye Anayasa Komitesi'nin tek başına Suriye krizini çözmek için yeterli olmadığına dikkati çeken Mogherini, Birleşmiş Milletler kararları uyarınca siyasi çözüm için çaların sürmesi gerektiğini vurguladı.

Mogherini, AB'nin Suriye'deki barış sürecine gerekli katkıyı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.


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