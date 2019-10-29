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  • 29.10.2019 13:33
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 13:36

: 'da ! Çok sayıda ölü ve yaralı var

haberine göre Taliban'ın 'ın Cüzcan vilayetinde düzenlediği saldırıda 20 güvenlik görevlisi ve bir sivil hayatını kaybetti. Beş polisin de yaralandığı açıklanırken, saldırı sonucu kalenin kontrolünün Taliban'ın eline geçtiği belirtildi.

Afganistan'da bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Taliban militanlarının, 'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Akça ilçesine düzenlediği saldırıda 21 kişinin öldüğü bildirildi.

Akça İlçe Kaymakamı Gulam Sahi Subhani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Akça merkezindeki Balahisar Kalesi'ne saldırdığını söyledi.

Saldırıda 20 güvenlik görevlisiyle bir sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Subhani, beş polisin de yaralandığını söyledi.

Subhani, saldırı sonucu kalenin kontrolünün Taliban'ın eline geçtiğini ve militanların beş güvenlik görevlisini esir aldığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 27 askerin öldüğü iddia edildi.

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