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’de Çinli paniği

istihbarat servislerinden , üniversitelerde okuyan öğrenciyle ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Söz konusu öğrencilerin arasında casus olabileceği vurgulandı. İstihbarat servisleri, üniversiteleri 'bilgisayar sistemleri ve araştırmalarının' risk altında olabileceği yönünde uyardı.

İngiltere’de Çinli paniği
İngiltere istihbarat servislerinden MI5, üniversitelerde okuyan öğrenciyle ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Söz konusu öğrencilerin arasında casus olabileceği vurgulandı. İstihbarat servisleri, üniversiteleri 'bilgisayar sistemleri ve araştırmalarının' risk altında olabileceği yönünde uyardı.

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