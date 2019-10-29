İngiltere istihbarat servislerinden MI5, üniversitelerde okuyan 100 Çinli öğrenciyle ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Söz konusu öğrencilerin arasında casus olabileceği vurgulandı. İstihbarat servisleri, üniversiteleri 'bilgisayar sistemleri ve araştırmalarının' risk altında olabileceği yönünde uyardı.
- Dünya
- 29.10.2019
- Gazete
İngiltere’de Çinli paniği
İngiltere istihbarat servislerinden MI5, üniversitelerde okuyan 100 Çinli öğrenciyle ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Söz konusu öğrencilerin arasında casus olabileceği vurgulandı. İstihbarat servisleri, üniversiteleri 'bilgisayar sistemleri ve araştırmalarının' risk altında olabileceği yönünde uyardı.
- Uyuşturucu operasyonundan ayin çıktı
- İsrail istedi ABD yaptı! Netanyahu kirli planını açıkladı
- İngiltere'de erken seçime veto
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.