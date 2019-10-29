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  • 29.10.2019 19:43
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 19:43

Birleşmiş Milletler () Genel Sekreteri Guterres'ten 'ne "fırsatı kaçırmayın" çağrısı

Birleşmiş Milletler () Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'de yarın toplanacak kapsamında ilk kez bir araya gelecek rejim, muhalif ve sivil toplum temsilcilerine, iyi niyetli bir çalışma yürütmeleri ve bu "eşsiz fırsatı kaçırmamaları" çağrısı yaptı.

BM'den flaş Suriye açıklaması: Fırsatı kaçırmayın

Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres, yarın 'nin 'de toplanacak olmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Guterres, ''Suriye hükümeti, Suriye Müzakere Heyeti ve sivil toplum, ilk kez birlikte oturup bu trajediye son vermek için siyasi yolda ilk adımı atacak.'' değerlendirmesinde bulundu.

Komitede kadınların temsil oranının yüzde 30'u bulmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Guterres, tüm taraflara, çözüme götürecek iyi niyetli bir çalışma yürütmeleri ve bu ''eşsiz fırsatı kaçırmamaları" çağrısında bulundu.

''ANAYASA KOMİTESİ GÜVEN ARTIRICI SOMUT ADIMLARLA DESTEKLENMELİ''
'nin egemenliği, birlik ve toprak bütünlüğüne de vurgu yapan Guterres, Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının güven artırıcı somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Guterres, ülke genelinde çatışmalara son verilmesinin ise BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'a, Anayasa Komitesi çalışmalarını etkin bir şekilde yerine getirmesi için gereken ortamı sağlayacağını ifade etti.


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