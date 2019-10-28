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  • 29.10.2019 01:23
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 01:24

Trump Twitter'dan paylaştı: İşte 'yi bitiren köpek!

Başkanı , lideri 'ye düzenlenen operasyonda bir köpeğin yaralandığını açıklamıştı. 'un güvenlik gerekçesiyle yayınlamayacağız dediği köpeği Trump, hesabından paylaştı.

Trump Twitter'dan paylaştı: İşte Bağdadi'yi bitiren köpek!

Başkanı , terör örgütü 'ın elebaşı Ebubekir el-'nin öldürüldüğünü pazar günü yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu.

Trump, basın açıklamasında bir de operasyona katılan bir köpekten bahsederek yaralandığını ifade etmişti.

'un güvenlik gerekçesiyle 'adını yayınlamayacağız' dediği köpeği dan paylaşan Trump, "IŞİD lideri Ebubekir el-'nin yakalanması ve öldürülmesinde böylesine harika bir iş çıkaran harika köpeğin (ismi açıklanmadı) bir görüntüsünü açıkladık!" ifadelerini kullandı.

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