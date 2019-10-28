Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 29.10.2019 07:13
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 07:13

Selman'dan Trump'a Bağdadi operasyonu tebriği

Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Başkanı elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyon nedeniyle tebrik ettiği bildirildi.

Suudi Prens'ten Trump'a Bağdadi operasyonu tebriği

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Trump ve Prens Bin Selman bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Muhammed bin Selman, elebaşı Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyondan dolayı Trump'ı tebrik ederken, Trump bin Selman'a "Suudi Arabistan'ın ABD ile devam eden güçlü ortaklığı" nedeniyle teşekkür etti.

Ayrıca görüşmede bölgesel ve ikili konular da ele alındı.

ABD'NİN BAĞDADİ OPERASYONU
DEAŞ elebaşı Bağdadi, Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle 'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki tünellerden ucu kapalı olanlardan birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki üç çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSuudi Prens Selman'dan Trump'a Bağdadi operasyonu tebriği
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri