Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, 27 AB üyesinin İngiltere'nin Brexit esnekliği talebini kabul edeceğini açıkladı. Bu da İngiltere'nin anlaşmanın Parlamento tarafından onaylanması halinde son başvuru tarihinden önce ayrılabileceği anlamına geliyor. Tusk, mesajında, Brexit'in ertelenme kararının yazılı bir prosedürle alınacağını bildirdi.
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İngiltere'nin akıllıca davranmadığı bir konu, ancak Almanya karşısında mecbur olduğu gelişme.
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