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  • 28.10.2019 12:33
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 12:57

Son dakika: 'nin 'i erteleme talebi kul edildi

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesından yaptığı açıklamada, AB’nin ’i 31 Ocak 2020’ye kadar uzatmayı kabul ettiğini duyurdu.

Dünyanın gözü oradaydı! Kabul edildi

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, 27 üyesinin 'nin esnekliği talebini kabul edeceğini açıkladı. Bu da İngiltere'nin anlaşmanın Parlamento tarafından onaylanması halinde son başvuru tarihinden önce ayrılabileceği anlamına geliyor. Tusk, mesajında, Brexit'in ertelenme kararının yazılı bir prosedürle alınacağını bildirdi.

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H&#252;seyin Avni Mutlucan Hüseyin Avni Mutlucan

İngiltere'nin akıllıca davranmadığı bir konu, ancak Almanya karşısında mecbur olduğu gelişme.

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cevapla 28.10.2019 12:55
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