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  • 29.10.2019 02:02
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 02:03

Son dakika: Bağdadi'nin cesedini denize gömmüş

'nin hafta sonu 'de düzenlenen operasyonla öldürülen elebaşı 'nin cesedinin kalıntılarının denize gömdüğü ortaya çıktı.

ABD açıkladı! Bağdadi'nin ceset parçaları...

elebaşının cesedinin operasyon bölgesinden alınıp 'ye ait bir üsse DNA testi için götürüldükten sonra cesedin kalıntıları merak ediliyordu.

Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li savunma yetkilisi cesedin denize gömüldüğünü teyit etti.

Yetkili, cesedin yeri ve gömülme şekline ilişkin detayları paylaşmayacağını ifade etti.

MİLLEY SAVAŞ HUKUKUNA UYGUN İMHA EDİLDİ DEMİŞTİ
Gün içinde Bağdadi'nin cesedinin denize gömülüp gömülmediğine ilişkin soruları yanıtlayan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, cesedin kalıntılarının uluslararası savaş hukukuna uygun bir şekilde imha edildiğini ifade etmişti.

Terörist başı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle 'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

ABD Başkanı , Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki tünellerden ucu kapalı olanlardan birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki üç çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.

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