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  • 28.10.2019 15:34
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 15:34

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan 29 Ekim mesajı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı 'ın ve Türk milletinin 'nı kutladı. tebrik Han mesajında, geçmişte Alt Kıta Müslümanlarının Türk milletinin yanında yer almasının Pakistanlılar için onur kaynağı olduğunu belirtti.

Pakistan'dan anlamlı Türkiye mesajı
Han, Cumhurbaşkanı 'a hitaben yazdığı tebrik mesajında, geçmişte Alt Kıta Müslümanlarının Türk milletinin yanında yer almasının Pakistanlılar için onur kaynağı olduğunu belirtti.

Alt Kıta Müslümanlarının Türk halkının yanında yer alması ile ortak inanç ve kültürün bugünkü yakın ilişkilerin kaynağı olduğunu ifade eden Han, şunları kaydetti:

"Bu tarihi gün, Türk milletinin sömürge güçlerine karşı cesaretini ve ardından gelişme ve refah yolunda ilerleyişini sembolize ediyor. Türklerin yiğit duruşu dünya çapında milyonlarca insana ilham verdi. Pakistan, Türkiye'yi yakın dost ve kardeş olarak görmektedir. Ülkelerimiz arasındaki tarihi bağı, halkımızın yararı, bölgemizin barış ve refahı için daha da derinleştirmeyi dört gözle bekliyoruz. Çok yaşa Türkiye, çok yaşa Pakistan-Türkiye kardeşliği."

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