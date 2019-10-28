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  • 28.10.2019 16:58
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 17:00

'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son dakika haberine göre 'ta bir süredir devam eden gösteriler nedeniyle başkent 'ta 00.000 - 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Komşu karıştı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

'ın başkenti 'ta, devam eden gösteriler nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bağdat Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentte saat 00.00 - 06.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasaklandı.

Sokağa çıkma yasağının ne zaman kalkacağına dair ise bilgi verilmedi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

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